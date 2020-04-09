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Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin açıkladığı ilk raporunda, 2017 yılında Suriye'nin Ltamenah kasabasında gerçekleşen 3 kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği açıklanarak, 'Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir” denildi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 15:05
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 8 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ilk raporunda, 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Ltamenah’ta vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin ilk raporunu, Suriye’deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

'CEZASIZ BIRAKILMAMALI'

Kimyasal silah kullanımının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor, rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir. KSYÖ'yü, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren, 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye’de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir."

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