Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Büyükelçi'ye: Soruşturmada tam iş birliği içinde olmalıyız

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'yi dün bakanlığa çağırarak, Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada "tam iş birliği içinde olunması" beklentisini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Büyükelçi El-Hireyci'yi dün bakanlığa davet etti.

Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajının iletildiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.