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Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin TRT ekibini alıkoyduğu yönündeki iddialar araştırılıyor

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

  • İHA
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