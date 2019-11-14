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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Ahıska Türkleri'ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmelerinin 75'üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944 tarihinde aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün asırlarca yaşadıkları Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün edildikleri hatırlatıldı.
 
Sürgünün gayri insani koşullarında birçok Ahıska Türkü'nün hayatını kaybettiği, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla yaşam mücadelesi verdikleri ifade edilen açıklamada, "Bugün dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türkleri, Gürcistan başta olmak üzere yaşadıkları ülkelerde Ahıska sürgününün 75. yıl dönümünü anmaktadır. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ve Ahıska bölgesinde düzenlenen anma törenlerine Ahıskalı kardeşlerimizle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillerimiz de iştirak etmektedir. Türkiye, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elinden gelen her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir. Ahıska Türkleri'nin ana vatanları Ahıska’ya geri dönüş sürecinin başarılı şekilde nihayete ermesini, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerin yanısıra ana vatanlarında da huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Sürgünün 75. yıl dönümünde Ahıska Türkleri'nin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla yad ediyor ve Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

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