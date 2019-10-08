Türkiye'den dünyaya 'güvenli bölge' mesajı: Kararlıyız
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır.
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