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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, terörizmin her türüyle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecektir

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, terörizmle mücadelede Irak'a desteğini sürdüreceğini bildirdi.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ın muhtelif semtlerinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Saldırılarda hayatlarını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmin her türüyle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Bağdat'ın farklı bölgelerinde dün meydana gelen patlamalarda 8 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

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