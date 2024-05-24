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Dışişleri Bakanlığı: UAD'nin kararlarının İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz' denildi.

24 Mayıs 2024 Cuma 19:25 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: UAD'nin kararlarının İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

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