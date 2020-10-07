Dışişleri Bakanlığı: Uygurlu kardeşlerimizle ilgili gelişmeleri her zaman yakından ve büyük hassasiyetle takip ediyoruz

İHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:41

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BM 75. Genel Kurulu III. Komitesi Toplantısında Ülkemizin Sincan Uygur Özerk Bölgesiyle ilgili yaptığı beyan hakkındaki soru üzerine, "Etnik, kültürel ve dini bağlara sahip olduğumuz Uygur Türklerinin huzur, güvenlik, refah ve mutluluğuna özel önem atfediyoruz. Uygurlu kardeşlerimizle ilgili gelişmeleri her zaman yakından ve büyük hassasiyetle takip ediyoruz. Gerek Çin’le ikili temaslarımızda gerek uluslararası platformlarda Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumuyla ilgili beklentilerimizi açık ve net olarak dile getirmekteyiz. Bu bağlamda Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların din ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini sürekli olarak gündemde tutuyoruz" ifadesini kullandı.

Aksoy, "Bu ilkesel tutumumuz, 6 Ekim tarihinde BM 75. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sosyal, Kültürel ve İnsani İşlerden sorumlu III. Komite toplantısında Daimi Temsilciliğimiz tarafından yapılan ulusal beyanda da ortaya konmuştur. Bu konuda ülkemizin milli bir çizgisi bulunmaktadır. Bu çerçevede kendi milli beyanını yapmıştır. Beyanımızda, son dönemde kamuoyuna yansıyan rapor ve haberlerde yer alan, Sincan’daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamalarından duyduğumuz endişe ifade edilmiştir. Bunun yanısıra, Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların Çin’in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması yönündeki beklentimiz bir kez daha güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Görüşlerimiz detaylı olarak milli beyanımızda mevcuttur" değerlendirmesini yaptı.