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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasına karşı bölgeye seyahat edecek Türk vatandaşları uyardı.

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Bakanlığın yaptığı duyuru şöyle:
 
Karayipler bölgesinden ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian Kasırgası'nın sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur.
 
Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya aşağıdaki telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.
 
Konsolosluk Çağrı Merkezi
 
ABD’den: + 1 888 566 7656
 
Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29

Yiyecek için ´kırık bacak numarası´ yapan köpeğin videosu olay oldu

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