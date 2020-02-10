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Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı bitti

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı bitti

10.02.2020  16:24 - Güncelleme: 10.02.2020  16:24

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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