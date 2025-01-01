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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırı nedeniyle ABD'ye taziye mesajı iletti. Mesajda, 'Muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz' denildi.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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