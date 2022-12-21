İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6734
  • EURO
    19,8364
  • ALTIN
    1088.23
  • BIST100
    5460.5
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını bildirdi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a kınama
ABONE OL

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı, "üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.

Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.