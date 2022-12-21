Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a kınama

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı, "üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.

Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.