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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına tepki

Afganistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, 'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi13 Eylül 2024 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına tepki
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın Daykundi vilayetinde bugün (13 Eylül) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

SALDIRIDA HAZARALAR HEDEF ALINDI

Afganistan'ın Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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