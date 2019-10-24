Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki: Tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı: 'Avrupa Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz'
- AA
Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz"
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