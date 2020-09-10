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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'nin kararlarına ilişkin, 'Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir. Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır.' açıklamasında bulundu.

10 Eylül 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 11:08
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Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama şu şekilde:

Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir.

Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Zira ülkemizin Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiği ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiği herkesçe malumdur.

Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Bu yönetimlerin Filistin davasını yok saydıkları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engelledikleri, Arap halkları tarafından ibretle izlenmektedir.

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