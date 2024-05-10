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Türkiye'den BM'nin Filistin kararı hakkında açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasında bulundu.

10 Mayıs 2024 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Türkiye'den BM'nin Filistin kararı hakkında açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz.

BM'den Filistin kararı: Kabul edildi

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