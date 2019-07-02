Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama
Dışişleri Bakanlığı: 'BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında 'Eylem Planı' imzalamasını şiddetle kınıyoruz.'
Dışişleri Bakanlığı: "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz."
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