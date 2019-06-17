Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Çipras'a Doğu Akdeniz tepkisi geldi. Açıklamada'Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyor' denildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Çipras'a Doğu Akdeniz tepkisi geldi.
"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyor. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.
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