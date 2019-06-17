Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Çipras'a Doğu Akdeniz tepkisi geldi.

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyor. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.