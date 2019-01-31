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Dışişleri Bakanlığı, Med7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, 29 Ocak 2019 tarihinde GKRY’de düzenlenen Med7 Zirvesi'nde kabul edilen ve Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri destekleyen ortak bildiriye sert tepki gösterdi.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) 5. Zirvesi ortak bildirisinde yer alan ifadelere tepki göstererek, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır" açıklamasını yaptı. 
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla 29 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) 5. Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadelerin bazı AB ülkelerinin “birlik dayanışması” adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumun yeni bir örneğini teşkil ettiğine dikkat çekildi. Bildiride Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
 
"Unutulmamalıdır ki, 2017 yılında Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini Ada’nın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır." 
 

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