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Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken 'tampon bölge' mesajı

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkından doğan gerekçelerle düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin Dışişleri Bakanlığından 'Tampon Bölge'nin ne olduğunu tanımlayan bir paylaşım yapıldı.

22 Kasım 2022 Salı 22:20 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken 'tampon bölge' mesajı
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Terör örgütü PKK, alçak saldırılara İstiklal Caddesi, Kilis ve Gaziantep'te sivilleri hedef aldı.

8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği menfur saldırılara ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı başlatarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini yok etti.

"HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde yaptığı açıklamalarda kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Türkiye bu kapsamsa harekata hazırlanırken Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

'Tampon bölge'nin tanımı yapılan paylaşım dikkat çekerken tanımda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."

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