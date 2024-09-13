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Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin konulu toplantıya ilişkin açıklama! İki devletli çözüm ve bağımsız devlet vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının ardından kabul edilen bildiride Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulduğunu belirtti.

AA13 Eylül 2024 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin konulu toplantıya ilişkin açıklama! İki devletli çözüm ve bağımsız devlet vurgusu
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Dışişleri Bakanlığı, Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı toplantıya iştirak ettiği hatırlatıldı.

Ankara'da dikkat çeken görüşme

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria'da işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür." bilgisi verildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamada, toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulduğu belirtilerek, "(Toplantıda) Artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'YE YARDIMLAR

Bildiride ayrıca, Gazze'ye "acil ve kesintisiz insani yardım" ulaşması gerektiğinin belirtildiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının çalışmalarına destek beyan edildiği aktarılan açıklamada, eylül sonunda yapılacak BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın, katıldığı toplantılarda, Filistin devletinin BM'ye "tam üye olması" ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini kaydettiği ve bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulmasının önemine değindiği belirtildi.

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Fidan'ın, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılması yönünde çalışmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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