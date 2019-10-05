Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz
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