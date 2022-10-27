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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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