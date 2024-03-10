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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ile ilgili yeni açıklama: Tüm suçların sorumlususunuz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.' ifadeleri kullanıldı.

10 Mart 2024 Pazar 00:14 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ile ilgili yeni açıklama: Tüm suçların sorumlususunuz!
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında paylaşım yaptı.

Keçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.

İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez.

İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır. "

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