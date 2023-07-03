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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınadı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına sert tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün (3 Temmuz) gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz.

Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarlayeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Olaylarda hayatım kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil Şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz.

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