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Soykırımcı İsrail'in UNRWA kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlara ilişkin, 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır' açıklamasını yaptı.

AA29 Ekim 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in UNRWA kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlık, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Meclisinin, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, 1949'dan bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz ettiğine işaret edildi.

BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemenin uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

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