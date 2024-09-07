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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, 'Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır.' ifadesini kullandı.

Star Gazetesi7 Eylül 2024 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir.

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