Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki çirkin eyleme kınama

Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamada, "Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

PKK İltisaklı Grubun Stokholm'de Gerçekleştirdiği Propaganda Faaliyeti Hk. https://t.co/1CknWWgkPw pic.twitter.com/FWAFfOFLmP — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 5, 2023

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