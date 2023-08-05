İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki çirkin eyleme kınama
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki çirkin eyleme kınama

Dışişleri Bakanlığı, bugün PKK iltisaklı grubun Stokholm'de gerçekleştirdiği çirkin eyleme müsaade edilmesini kınadı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki çirkin eyleme kınama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamada, "Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar İsveç'te terör yandaşlarından alçak provokasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.