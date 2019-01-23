14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3417
  • 6,0688
  • 220.558
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerç Boğazı açıklaması: 4 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'ndaki kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığını, 4’ünün ise vefat ettiğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Bulgaristan'dan AB'ye dikkat çeken Türkiye mesajı

Bulgaristan'dan AB'ye dikkat çeken Türkiye mesajı

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık
 

POPÜLER HABERLER

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA