İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,78
  • EURO
    21,4394
  • ALTIN
    1260.69
  • BIST100
    4661.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz
Güncel

Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı destekledi.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı destekledi.

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada,

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde destekliyoruz.

KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin garantör ülke olduğu hatırlatılan açıklamada, "Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.