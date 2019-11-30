Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Londra'daki menfur saldırı terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir.' ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Londra’da dün (29 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Sözkonusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz.
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