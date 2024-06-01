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Dışişleri Bakanlığından, muhabire yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 'CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

1 Haziran 2024 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından, muhabire yapılan saldırıya kınama
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CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı.

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz.

Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır."

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