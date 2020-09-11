Dışişleri Bakanlığından Nijer'e taziye mesajı

AA 11 Eylül 2020 Cuma 13:49 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 13:49

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin genelinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Nijer hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e ulaşmıştı.

