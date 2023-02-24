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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya Ukrayna savaşı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da 1 yıl önce bugün başlayan savaşın ağır maliyetinin, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissedildiğini açıkladı

IHA24 Şubat 2023 Cuma 19:12 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya Ukrayna savaşı hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna'da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor. Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz.

İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz. Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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