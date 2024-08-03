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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde kınadığını' duyurdu.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama
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Bakanlık, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

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