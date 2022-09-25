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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Somali halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 17:44 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (25 Eylül) General Dhagabadan askeri tesisini hedef alan terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

- SOMALİ'DE BAŞKENT MOGADİŞU'DAKİ ASKERİ TESİSİN BOMBALANMASI

Somali'de ordunun terör örgütü Eş-Şebab'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonlar sürerken, örgüt başkent Mogadişu'daki bir askeri tesise bombalı saldırı düzenledi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Eş-Şebab'ın, başkentteki General Dhagabadan askeri tesisine düzenlediği intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı, Eş-Şebab üstlendi.

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