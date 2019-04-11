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Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından, Sudan'daki sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesinin temenni edildiği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığından Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.

Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.

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