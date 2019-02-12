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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması: Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini gelecek dönemde de sürdüreceğini bildirdi.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim ve muhaliflerin, Astana süreci çerçevesinde 2'nci kez alıkoydukları kişileri eş zamanlı serbest bırakmasına ilişkin, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini gelecek dönemde de sürdüreceğini" vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan 2'nci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat'ta Soçi'de yapılacak zirve öncesinde rejim ve muhalifler, bugün Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak 20'şer kişiyi salıverdi. Rejim güçleri 20 erkeği teslim alırken, muhaliflerin talebi üzerine 20 yetişkine ek olarak 2 çocuğu da serbest bıraktı.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10'uncu Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

İlk takas 24 Kasım 2018'de gerçekleşmiş, karşılıklı 10'ar kişi serbest bırakılmıştı.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

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