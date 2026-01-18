İSTANBUL 4°C / 1°C
Güncel

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ''Sahadaki gerçeklik idrak edildi''

Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG'nin yaptığı anlaşmaya yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz' denildi.

AA18 Ocak 2026 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ''Sahadaki gerçeklik idrak edildi''
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG'nin yaptığı anlaşmaya yönelik açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz.

Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."

