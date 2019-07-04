Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post'taki PKK skandalına tepki
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post gazetesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'Terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi ilkesi ihlal edildi.' denildi.
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