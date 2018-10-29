Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Kufodinas’a izin hakkı verilmesini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının, 17 kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinasa izin hakkı vermesini kınadı.

Yapılan açıklamada, "Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır" denildi. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörle mücadelede büyük zafiyet yarattığı ifade edildi.