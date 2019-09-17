Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan saldırının aşırı milliyetçi ve ırkçı çevrelerin çirkin yüzünü ortaya koyduğunu belirterek 'Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.' dedi.

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Sözcü Aksoy, Muratpaşa Belediyespor-PAOK karşılaşmasında ortaya çıkan bayrak krizi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Selanik'te Muratpaşa Belediyespor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlamıştı.

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