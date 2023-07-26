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Dışişleri: BM'nin kutsal kitaplara yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Dışişleri: BM'nin kutsal kitaplara yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Karar, son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslümanı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir. Türkiye, İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukukun ihlali sayılacak BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin önemli karar

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