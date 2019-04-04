Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri açıklamasında geçen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda ABD'nin tutumu için ise, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor" değerlendirmesinde bulundu.