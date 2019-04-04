Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla ilgili olarak, 'Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri açıklamasında geçen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Çavuşoğlu, "Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda ABD'nin tutumu için ise, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor" değerlendirmesinde bulundu.
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