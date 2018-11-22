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Türkiye: AB ile İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na ilişkin ortak açıklamada, 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık' denildi.

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