Türkiye: AB ile İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na ilişkin ortak açıklamada, 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık' denildi.