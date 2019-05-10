Dışişleri, Irak'taki terör saldırısını kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
- DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Irak halkına başsağlığı dilenen açıklamada, "Irak´ta uzun yıllardır süregelen çatışma ortamından sonra barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dair güçlü emarelerin görüldüğü bir dönemde meydana gelen bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, Irak´ta kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara engel olamayacaktır. Türkiye bu yolda Irak´a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.
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