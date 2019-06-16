Dışişleri, Kenya Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Kenya'nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı.
- AA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
Kenya'daki terör saldırısı kınandı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.
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