Dışişleri'nden Pompeo'ya sert cevap
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ifadelerini reddediyoruz.
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ifadelerini reddediyoruz. Terör örgütü PYD/YPG'yi Kürtlerle özdeşleştirmek kasıtlı değilse endişe vericidir.
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