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Dışişleri'nden ''25 Mayıs Afrika Günü'' dolayısıyla mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

IHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Dışişleri'nden ''25 Mayıs Afrika Günü'' dolayısıyla mesaj
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir arada hoşgörü içinde yaşama arzusuyla, bütünleşmiş bir Afrika kıtası idealini sembolize eden Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Günümüzde stratejik önemi her geçen gün artan, küresel ölçekli birçok meselede uluslararası vicdanın sesi olan Afrika kıtası ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşitlik ilkeleri temelinde bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede yürütmekteyiz. Afrika genelinde barış, istikrar ve kalkınmanın kök salması, Afrika ülkeleriyle iş birliğimizin temel hedefini oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye, Afrika kıtasının adalet ve eşitlik ilkelerinden beslenen sesinin daha gür çıkması için kıtaya ve kıta ülkelerine destek vermeye devam edecektir. 16. yılını idrak ettiğimiz Türkiye-Afrika Stratejik Ortaklığı'nın gelecek vizyonu bağlamında, 2024 yılının sonbahar aylarında düzenlenmesi öngörülen, Türkiye-Afrika Bakanlar Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı kıta ile olan iş birliğimizin tüm veçheleriyle ele alınmasına ve daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Afrika Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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