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Dışişleri'nden Christchurch katliamının yıl dönümünde 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısının 1'inci yıl dönümünde, '14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz' açıklamasında bulundu.

DHA15 Mart 2020 Pazar 10:06 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:06
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 1'ü Türk, 51 vatandaşın öldüğü, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 50 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Hayatını kaybedenlerin anıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 2016-2019 yılları arasında deruhte ettiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı sırasında olduğu gibi, sonrasında da İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele bağlamında uluslararası platformlardaki girişimlerde öncü rol oynamakta ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermektedir. Yeni Zelanda'daki saldırıdan hemen sonra 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda kararlaştırıldığı ve bilahare 2019 Mayıs ayında Mekke'de düzenlenen 14'üncü İİT Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz."

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